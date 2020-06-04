Türk futbolunun FFP ile imtihanı!

04 Haziran 2020 Perşembe, 08:36

UEFA’nın ( Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) 2011 yılında hayata geçirdiği finansal fair play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda en fazla men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor.

FFP kuralları kapsamında şimdiye kadar Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor ve Trabzonspor olmak üzere 6 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.

Galatasaray, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu ile 16 Mayıs 2014 tarihinde masaya oturarak, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını kapsayan anlaşma yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmanın ihlali nedeniyle 2016 yılında Avrupa'dan 1 yıl men cezası aldı.

UEFA, 13 Haziran 2018'de, Galatasaray ile yaptığı anlaşma kapsamında sarı-kırmızılı kulübe finansal fair play kuralları kapsamında para ve Avrupa kupalarında futbolcu sayısı kısıtlama cezası verdi.

UEFA, 2014 yılında Bursaspor'a bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Ceza kararı, Bursaspor'un, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 veya 2018-2019 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda uygulanmak üzere alındı.

Beşiktaş, UEFA'dan aldığı men ceza nedeniyle 2012-2013 sezonunda Avrupa kupalarına katılamadı. Siyah-beyazlı kulüp, mali kriterler kapsamında aldığı ceza nedeniyle bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkını kaybetti.

Kardemir Karabükspor, 17 Şubat 2017'de finansal fair play kuralları kapsamında Avrupa kupalarından men cezası aldı. UEFA, Karabük ekibinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması durumunda men cezasını uygulanmayı hükmetmişti.

Gaziantepspor, mali kriterlere uymadığı için 2012 yılında UEFA tarafından bir yıl Avrupa kupalarından men edildi. Kırmızı-siyahlıların, 2012 sonrasındaki 4 yıl içinde bir kez Avrupa'da mücadele etme kazandığı sezon men edilmesine karar verilmişti.

MALİ KRİTER

Türk kulüplerinden bazıları finansal fair play kuralları ve mali kriter ihlalleri dışında da son yıllarda UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası aldı.

Bu kapsamda, 3 Temmuz davasında Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Sivasspor ile UEFA Kulüp Lisansı alamadığı için Kasımpaşa, UEFA tarafından daha önce Avrupa kupalarından men edildi.

Kaynak: Ajansspor