Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı
Türk Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, dün gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı için bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri eşi Dilek Nurşani, annesi Angelika Ayhan, babası Aşık Ali Nurşani kabul etti.
Engin Nurşani'nin cenaze törenine Erdal Erzincan, Latif Doğan gibi çok sayıda halk müziği sanatçısı da katıldı. Sevenleri Nurşani'yi son yolculuğuna uğurlanırken yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde koronavirüsle mücadele kapsamında cemevi görevlileri tarafından sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Gelen vatandaşların maske kurallarına uydukları görüntülendi. Cemevindeki törenin ardından Erdal Erzincan ve halk müziği sanatçıları Engin Nurşani için türküler söyledi. Nurşani'nin tabutu omuzlarda cenaze arabasına yüklendi. Ardından Engin Nurşani Yenidoğan Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
'9 OCAK DOĞUM GÜNÜYDÜ'
Türk Halk Müziği sanatçısı Latif Doğan, "Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bu mesleğe ilk başladığımızda İstanbul'da beraber yola çıktık. Aynı zamanda Unkapanı'nda beraber durduk. O günden bu güne kadar olan dostluğumuz var. Çok erken kaybettik. Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin" dedi.
Engin Nurşani'nin yapımcısı Cafer Özdemir ise, "Engin bana göre çağımızın ozanıydı. Yeni neslin yetiştirdiği en değerli sanatçımızdı. Yapımcı bağımdan önce kardeş bağım vardı" ifadelerini kullandı.
Engin Nurşani'nin cenaze törenine Belçika'dan gelen Besim Özşahin, "Kirvesiyim ben. Belçika'dan geliyorum. Çocukluktan beri beraberiz. 9 Ocak doğum günüydü. Bu sene yanında olamayacağız. Ama her zaman yüreğimizde" diye konuştu.
Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan da, "Bu kültürün güzel taşıyıcılarından birisiydi. Güzel sesi hep yankılanacak" dedi.
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