Türk Hava Yolları'ndan 'Ramazan' kampanyası

29 Mart 2021 Pazartesi, 14:45

THY'den yapılan açıklamada, bugün başlayan kampanyada 5 Mayıs'a kadar alınacak biletlerle 13 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında seyahat edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, "5 Mayıs’a kadar biletinizi oluşturun, THY'nin ramazana özel bilet fırsatlarını kaçırmayın. Hem yurt içinde gerçekleştireceğiniz tek yön uçuşlarda 179,99 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan faydalanın hem de ayrıcalıklı hizmetlerimiz ve yüksek hijyen standartlarımız ile güvenle uçun." ifadelerine yer verildi.



