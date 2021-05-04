Türk heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'de 5-6 Mayıs'ta temaslarda bulunacak
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtildi.
MESLİSE SUNULMUŞTU
Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti. Dostluk grubunun kurulmasıyla, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme sürecine parlamenter diplomasi ayağında da katkı sağlanması amaçlanıyor.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların başladığını açıklamıştı. Bunun ardından Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.
Çavuşoğlu, 10 Nisan'da da Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirmişti. Şukri, Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini' söylemişti.
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