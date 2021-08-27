Türk-İş açıkladı: Gıda fiyatları yıllık yüzde 20.45 arttı
Türk-İş, "Gıda fiyatları ağustosta yıllık yüzde 20.45 arttı; açlık sınırı 2 bin 926 lira" açıklaması yaptı.
Türk-İş ağustos ayına ilişkin gıda fiyatlarını hesapladığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre; gıda fiyatlarını ağustosta aylık yüzde 4,26, yıllık yüzde 20,45 arttı.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2.926 lira olurken, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 9.533 lira olarak hesaplandı.
Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3572 lira oldu.
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