Türk-İş'ten 'Kod-29' talebi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:42

Türk-İş tarafından "Salgın Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaların Yol Açtığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

Seminerde konuşan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye'de salgının başından itibaren 1,5 yıl kapalı kalan iş yerleri olduğunu, salgın boyunca yaklaşık 6 milyon işçinin kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması ile karşılaştığını ve nakdi destek aldığını belirterek, milyonlarca esnaf ve bağımsız işçinin çok ciddi gelir kaybına uğradığını söyledi.

'KENDİ CEBİNDEN KARŞILAMAK ZORUNDA KALDI'

Salgın döneminde uzaktan çalışmanın hızla yaygınlaştığını ifade eden Irgat, evden çalışan bazı işçilerin internet, ısınma, elektrik ve diğer giderlerini kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığını dile getirdi.

'YARGI DA RAHATLAYACAKTIR'

Borçla geçen süreler için etkin düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Irgat, "İşçiler bunu beklemektedir. Kısa çalışma ve ücretsiz izin dönemindeki sürelerin, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı yönünde belirsizlik de bulunmaktadır. Bu belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır. Bu yapıldığında yargı da rahatlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'BÜYÜK MAĞDURİYETLERE YOL AÇILDI'

Kod-29 uygulamasına ilşkin konuşan Irgat, ''Yüzbinlerce işçi bu şekilde tazminatsız işten atılmıştır. Özel sektörde örgütlenme mücadelesine girilen hemen hemen bütün iş yerlerinde Kod-29 adı altındaki uygulamayla büyük mağduriyetlere yol açıldı, işçiler tazminatsız ve işsizlik fonundan faydalanmadan işten atıldı. Şimdi yargıda ne kadar devam edecek onu da takip edeceğiz. Bu mağduriyeti giderecek önlemlerin de bir an önce alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.