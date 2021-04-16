CHP’li Girgin’den ‘Kod-29’a ön denetim getirilsin’ talebi

16 Nisan 2021 Cuma, 13:18

Covid-19 pandemisi nedeniyle, Nisan 2020’de, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. maddenin eklenmesiyle işverenlere geçerli nedenle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu düzenlemeye göre işveren işçiyi pandemi boyunca “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri”ne dayalı durumlar hariç çıkaramaz. Söz konusu maddenin birçok işveren tarafından suistimal edildiği ifade edilirken, CHP Muğla Milletvekili Girgin, Kod-29 için denetim getirilmesi konusunda kanun teklifi verdi.

CHP Muğla Milletvekili ve Önceki Dönem Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin

Girgin işten çıkarma yasağına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sözde işten çıkarma yasağı, işçiler için kanayan bir yaraya dönüşmüş, işverenin bütün işten çıkarmaları tazminatsız biçimde yapmasına imkân tanımıştır. Kötü niyetli işverenler, yasaların ona sunduğu mucize bir fesih biçimiyle işçileri ihbar ve kıdem tazminatlarını bile ödemeksizin işten çıkarmaya başladı. Kod 29’a göre işten çıkarılan işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamadığı gibi işsizlik sigortasından da yararlanamıyor. Yani pandeminin ortasında, ailesiyle birlikte, açlığa terk ediliyor. ”

"DENETİM YAPILMAYACAKSA KOD DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI NE?"

Girgin açıklamasında, SGK’nin bu konudaki yeni düzenlemesine de değindi. Girgin, “Kamuoyunda yükselen tepkilerden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu “İşçileri çıkarın ama Kod 29 olmasın da Kod 45 olsun 50 olsun" gibi bir düzenlemeye gitti. Şimdi sorulacak soru şu: Bunca hak gasbına karşı, denetim yapılmayacaksa kod değiştirmenin ne anlamı var? İşçilerin, Kod 29’la veya belirlenen yeni bir kodla atılmalarının farkı ne? SGK’nin bu yeni düzenlemesi de hiçbir yaraya merhem olmadı" ifadelerini kullandı.

KOD-29’UN İŞVERENLERCE KÖTÜ KULLANIMI

Kod-19'un suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için çağrıda bulunan CHP'li Girgin, şu açıklamalarda bulundu: