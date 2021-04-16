CHP’li Girgin’den ‘Kod-29’a ön denetim getirilsin’ talebi
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM’de gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Kod-29 zulmünü gündeme getirerek, uygulama için verdiği kanun teklifini anlattı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle, Nisan 2020’de, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. maddenin eklenmesiyle işverenlere geçerli nedenle işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bu düzenlemeye göre işveren işçiyi pandemi boyunca “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri”ne dayalı durumlar hariç çıkaramaz. Söz konusu maddenin birçok işveren tarafından suistimal edildiği ifade edilirken, CHP Muğla Milletvekili Girgin, Kod-29 için denetim getirilmesi konusunda kanun teklifi verdi.
CHP Muğla Milletvekili ve Önceki Dönem Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin
Girgin işten çıkarma yasağına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sözde işten çıkarma yasağı, işçiler için kanayan bir yaraya dönüşmüş, işverenin bütün işten çıkarmaları tazminatsız biçimde yapmasına imkân tanımıştır. Kötü niyetli işverenler, yasaların ona sunduğu mucize bir fesih biçimiyle işçileri ihbar ve kıdem tazminatlarını bile ödemeksizin işten çıkarmaya başladı. Kod 29’a göre işten çıkarılan işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alamadığı gibi işsizlik sigortasından da yararlanamıyor. Yani pandeminin ortasında, ailesiyle birlikte, açlığa terk ediliyor. ”
"DENETİM YAPILMAYACAKSA KOD DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI NE?"
Girgin açıklamasında, SGK’nin bu konudaki yeni düzenlemesine de değindi. Girgin, “Kamuoyunda yükselen tepkilerden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu “İşçileri çıkarın ama Kod 29 olmasın da Kod 45 olsun 50 olsun" gibi bir düzenlemeye gitti. Şimdi sorulacak soru şu: Bunca hak gasbına karşı, denetim yapılmayacaksa kod değiştirmenin ne anlamı var? İşçilerin, Kod 29’la veya belirlenen yeni bir kodla atılmalarının farkı ne? SGK’nin bu yeni düzenlemesi de hiçbir yaraya merhem olmadı" ifadelerini kullandı.
KOD-29’UN İŞVERENLERCE KÖTÜ KULLANIMI
Kod-19'un suistimal edilmesinin önüne geçilmesi için çağrıda bulunan CHP'li Girgin, şu açıklamalarda bulundu:
“Çalışma hayatında devletin en önemli görevi zayıf olan işçinin işverene karşı korunmasıdır” diyen Girgin devamında “Bu nedenle; işçinin siciline kara bir leke olarak işlenen; çıkarılan işçinin savunması alınmadan, işçinin işsizlik ödeneğinden yararlanmasını engelleyen; işten çıkarma hakkında inceleme yapılmadan hayata geçen; bu fesih biçiminin işverenlerce kötü kullanımını engellemek için kanun teklifi verdik.
Bu kanun teklifiyle; İş Kanunu 25/2’nin işverenlerce kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve işçinin korunması için iş müfettişlerince incelenmesi ve önleyici bir ön denetim sistemini hayata geçirme hedeflenmiştir. Diğer yandan, teklifimizde, İş Kanunu 25/2 gerekçesiyle işten çıkarılan işçinin de kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği almasına yönelik bir düzenleme de yapılmıştır.”
Video Haberler
- Ucuz diye alınıyor ancak uzmanlar uyarıyor
- Yola kan sızdı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bağdat’taki bomba yüklü aracın patlama anı
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
En Çok Okunan Haberler
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- TBMM'den geçti: Büyük zam kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı
- AVM'ler ve mağazaların kapanış saati değişti
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Emekli amirallere ikinci operasyon