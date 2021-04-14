ABD gemilerinin Karadeniz’e gelişinden önce Rusya'dan kritik hamle
ABD'ye ait iki savaş gemisinin bu hafta Karadeniz'e girmesi beklenirken Rusya kritik bir adım attı.
Rus donanması, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e girişi öncesinde tatbikat başlattı.
Rus ajanslarında yer alan haberlere göre, Kırım'da konuşlu Karadeniz donanmasından gemiler, helikopter ve uçakların katıldığı tatbikatta yüzey ve hava hedeflerine ateş açılacak.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına ve 2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'a yaptığı askeri yığınağı artarken, ABD ve NATO ülkeleri Rusya'nın askeri varlığını azaltmasını istiyor. ABD'ye ait iki savaş gemisinin bu hafta Karadeniz'e girmesi bekleniyor.
Moskova ABD gemilerinin "kendi iyilikleri için" Kırım'dan uzak durmasını istemişti ve Rusya'yı provoke etmeye yönelik bir adım olduğunu ifade etmişti.
UKRAYNA’DAN TATBİKAT
Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın sınırlarının yakınında tank ve piyade saldırılarını püskürtme tatbikatı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu, savunma hattını yarma girişiminde bulunacak tankları ve piyade birliklerini geri püskürtmek için bugünkü askeri tatbikatta tankları ve topçu birliklerini kullandığını açıkladı.
Askeri tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları dünkü telefon görüşmesinden sonra geldi. İki lider, Rusya'nın Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda yaptığı askeri yığınağı görüştüler.
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