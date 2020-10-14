‘Türk müteahhitler büyük zarar görür’
Emekli büyükelçi Mithat Rende,Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykotu değerlendirdi.
Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykotu değerlendiren emekli büyükelçi Mithat Rende, “Bu boykotu sadece Türk mallarına değil, Türk şirketlerine olarak düşünmek lazım. Suudi Arabistan’da Türk müteahhitlerin yaptığı birçok altyapı ve inşaat işleri var. Bu projelerden Türk şirketlerinin uzak tutulması Türkiye’ye zarar verir” dedi.
Katar’da da görev yapan ve Suudi Arabistan boykotunun altında, ilişkilerde Katar meselesinden dolayı yaşanan kötüleşmenin yattığını belirten Rende, şuna dikkat çekti: “Bir ülkeyle ilişkileri geliştirirken diğerleriyle kötüleştirmeye gerek yok, dış politikada herkesle diyaloğu sürdürmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Türkiye’nin çıkarları, bölgede tüm ülkelerle ilişkileri belli bir seviyede tutmayı gerektiriyor.” Rende ayrıca, İsrail’in bölge ülkeleriyle ilişkilerini hatırlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Hastanede skandal görüntüler!
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin
Video Haberler
- CHP'li Özel, Berberoğlu kararını sert eleştirdi
- Çavuşoğlu canlı yayında küplere bindi! İşte o sözler
- Antalya'da skandal görüntüler...Serkan ben sıkacağım
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- “MHP sözünün eridir” dedi, arşivden bakın ne çıktı
- Muhabirin sabrı tükenme noktasına geldi! İşte o röportaj
- Büyükçekmece'de görüntülendi: Ender rastlanan bir canlı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Esenyurt'ta yine taksici kavgası! Polis havaya ateş açtı
En Çok Okunan Haberler
- Fatih Maçoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
- Sahte alkolden ölenler 45'e yükseldi!
- Bir okulda öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı
- Çırılçıplak soyundu! Sokaklarda böyle koştu
- Hastanede skandal görüntüler!
- Olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- Ünlü şarkıcı Tom Parker hastalığını açıkladı
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Sen nerede sabredeceksin