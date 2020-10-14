‘Türk müteahhitler büyük zarar görür’

14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

Suudi Arabistan’ın Türk mallarına uyguladığı boykotu değerlendiren emekli büyükelçi Mithat Rende, “Bu boykotu sadece Türk mallarına değil, Türk şirketlerine olarak düşünmek lazım. Suudi Arabistan’da Türk müteahhitlerin yaptığı birçok altyapı ve inşaat işleri var. Bu projelerden Türk şirketlerinin uzak tutulması Türkiye’ye zarar verir” dedi.

Katar’da da görev yapan ve Suudi Arabistan boykotunun altında, ilişkilerde Katar meselesinden dolayı yaşanan kötüleşmenin yattığını belirten Rende, şuna dikkat çekti: “Bir ülkeyle ilişkileri geliştirirken diğerleriyle kötüleştirmeye gerek yok, dış politikada herkesle diyaloğu sürdürmek için çaba sarf etmek gerekiyor. Türkiye’nin çıkarları, bölgede tüm ülkelerle ilişkileri belli bir seviyede tutmayı gerektiriyor.” Rende ayrıca, İsrail’in bölge ülkeleriyle ilişkilerini hatırlattı.