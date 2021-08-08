Türk sanat müziğinin acı günü: Ünlü bestekar Yılmaz Yüksel yaşamını yitirdi

08 Ağustos 2021 Pazar, 14:46

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, TRT sanatçısı ünlü bestekar Yılmaz Yüksel'in 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, "Bülent Ersoy'un yorumladığı 'Çekemezler Sevgimizi' isimli unutulmaz hüzzam eserin bestekârı ve TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden Yılmaz Yüksel hocamızı kaybettik. 1937 doğumlu hocamız, 8 Ağustos 2021 Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Birçok önemli bestede imzası olan değerli bestekârımıza Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.



YILMAZ YÜKSEL KİMDİR?



5 Nisan 1937 yılında Çorum'da dünyaya gelen Yılmaz Yüksel, bir arkadaşının tavsiyesiyle Fahri Kopuz (1882-1968) ile tanıştı ve kendisinden ud dersleri almaya başladı. Bu arada almış olduğu eğitimle ud dersleri verebilecek seviyeye ulaştı ve ders verdiği dönemde Ahmet Hatipoğlu ile tanıştı. Yılmaz Yüksel’in İsmail Baha Sürelsan ile tanıştırılması, Ahmet Hatipoğlu tarafından oldu.

Yüksel, 1974 yılında İzmir Radyosu Küçük Koro’sunu yönetmeye başladı. Daha sonra Beraber ve Solo Şarkılar, Şarkılar ve Saz Eserleri, Kadınlar Topluluğu, Birlikte şarkılar gibi programları yönetirken ud sanatçılığının da sürdürdü.1977-1979 yılları arasında İzmir Radyosu Sanat Müziği Müdürlüğü’nü vekaleten yaptı. 10-11 Ekim 1980 tarihinde TRT Türk Müziği Danışma Kurulu Üyeliği, 1979-1980 eğitim yılında İzmir Devlet Konservatuarında , İleri Yüksek bölümünde Türk Müziği öğretmenliği yaptı. 1884 yılında kurulan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı jürisinde bulundu.

İki ay konsevatuarda ud öğretmenliği yaptıktan sonra özel işleri nedeniyle ayrıldı. Daha sonra 29-30 Eylül 1988 yılında İstanbul’da toplanan Türk Sanat Müziği Üyeliği, 1983 yılı Türkiye İş Bankası Büyük Ödül Jüri Üyeliği yaptı. Yılmaz Yüksel 1955 yılında başlayan öğretmenlik yaşamını, amatörce aralıksız sürdürdü. Ankara’da Musiki Sevenler Cemiyeti, Yeni Mahalle Halk Evi ve dükkanında verdiği özel derlerle birçok sanatçının yetişmesine yardımcı oldu. 1970 de İzmir’e geldikten sonra da amatör çalışmalarına devam etti.

Sırasıyla, İkiçeşmelik Halk Eğitim Merkezi, İzmir İl Halk Kütüphanesi, İzmir Sanatçılar Derneği, İzmir Belediyesi TSM Korosu, Konak Belediyesi TSM Korosu, Salihli Belediye Korosu, Manisa Belediyesi Korosu’nda dersler verdi. Bu çalışmalardan da birçok sanatçı yetişti,TRT ve Devlet Koroları sınavlarında başarı göstererek profesyonel sanat yaşamına katıldı.

Usta sanatçı, Türk sanat müziğine unutulmayacak eserler bıraktı. TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden olan Yılmaz Yüksel, Bülent Ersoy'un yorumladığı 'Çekemezler Sevgimizi' isimli unutulmaz eserin de bestecisiydi.