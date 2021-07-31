Usta sanatçı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi
Oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Nedret Güvenç yaşamını yitirdi. Usta sanatçı, 90 yaşındaydı. Güvenç, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Nedret Güvenç, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sinemanın ve tiyatronun efsane ismi, sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.
Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini de Güvenç yazmıştı.
SANAT DÜNYASI YASTA
Usta sanatçının ölümü dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ölüm haberinin duyulmasının ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:
IŞIL YÜCESOY’DAN MESAJ
"Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun."
Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi bir çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun ??????#NedretGüvenç ? pic.twitter.com/F7QmIypKIk— Işıl Yücesoy (@isilyucesoy_123) July 31, 2021
SÜHA UYGUR: BİR DEVİR SONA ERDİ
"Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan’a, Ece’ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…"
NİLGİN BELGÜN: CENNET MEKANI OLSUN
Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz.Cennet mekanı olsun #nedretgüvenç pic.twitter.com/xz1QeNzG3i— Nilgün Belgün (@nlgnblgn) July 31, 2021
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