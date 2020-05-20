Türk SİHA'sı Libya'daki Pantsir'i böyle vurdu

Libya'daki BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümetinin, Halife Hafter’in kontrolündeki sözde Libya Ulusal Ordusuna yönelik operasyonlarda kullandığı Türk SİHA’ları, Pantsir hava savunma sistemini imha etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:17

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki General Halife Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor.

DHA’nın, UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere kapsamında, Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon görüntüleri paylaşıldı. Operasyon kapsamında SİHA’ların Terhune kentinde Hafter’e ait hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.


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