Türk SİHA'sı Libya'daki Pantsir'i böyle vurdu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:17

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler, başkent Trablus'un güneybatısındaki General Halife Hafter'in stratejik öneme sahip olan Vatiyye Askeri Üssü'nü geri almasının ardından, Terhune'ye başlatılan operasyon da devam ediyor.

DHA’nın, UMH yetkililerinden elde ettiği bilgilere kapsamında, Türk SİHA'ları ile vurulan Pantsir hava savunma sistemine dair operasyon görüntüleri paylaşıldı. Operasyon kapsamında SİHA’ların Terhune kentinde Hafter’e ait hava savunma sistemlerini hedef aldığı ifade edildi.