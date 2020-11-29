Türk şirketleri borcuna sadık
Dünyada 37 ülke kapsamında yapılan bir araştırmaya göre salgın sürecinde Türk şirketleri zamanında ödemeye daha fazla özen gösterdi.
Pandeminin etkili olduğu 2020’nin ilk altı aylık döneminde ödeme performans verileri ve vade aşım trendleri incelenerek hazırlanan, “Global Payment Study 2020 COVID-19 Dönemi” başlıklı özel rapor açıklandı.
CRIF ve Dun & Bradstreet işbirliği kapsamında hazırlanan rapora göre, Türkiye yüzde 56,3 zamanında ödeme performansı oranıyla yüzde 47.1 olan Avrupa ortalamasının üzerinde, zamanında ödeme performansı gerçekleştiren ülke oldu.
Rapora göre, Türkiye’nin önde gelen ihracat pazarları olan Fransa, İngiltere, Rusya, İspanya, Fransa, Almanya ve Mısır gibi ülkelerde yılın ilk 6 ayında şirketlerin zamanında ödeme performansları geriledi. Türkiye ihracatında ilk 20 ülke içerisinde yer alan Hollanda, Belçika ve İtalya’da ise şirketlerin zamanında ödeme performansı salgına rağmen yılın ilk 6 ayında arttı.
EN İYİ DANİMARKA
Bu yılın ilk 6 ayında Danimarka, 22 Avrupa ülkesi içerisinde yüzde 87,3 oranıyla zamanında ödemede en iyi performans gösteren Avrupa ülkesi olurken, onu yüzde 73,3 ile Hollanda takip etti. Romanya ise yüzde 13,4 oranıyla zamanında ödemede en kötü performansa sahip ülke oldu. l Ekonomi Servisi
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