Türk Tabipleri Birliği açıkladı: ‘Salgın sırlarla yönetiliyor’

13 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

“4 bin 763 insanımızı kaybettik. Vaka sayısında dalgalanma sürüyor. Her gün testi pozitif çıkan bine yakın hastamız oluyor.

PCR testi negatif olan ancak COVID-19 tedavisi alan kaç hasta var? Bilmiyoruz, çünkü açıklanmıyor. Salgın sırlarla yönetiliyor” denildi.

‘İLKİNİ BASTIRMADIK’

Açıklamada, “11 Mayıs’tan bu yana AVM’ler başta olmak üzere kapanan bütün işyerleri hızla açılırken, ‘çok başarılıyız’ açıklamaları peş peşe geliyor, zaman zaman 2. dalga ne zaman gelir tartışmaları yapılıyor ancak salgının en yıkıcı etkisini gösterdiği ilk dalgayı tam olarak bastırabilmiş değiliz.

Üstelik bütün dünyada tedavide kullanılan ilaçlarla ilgili yaygın bir tartışma hâlâ devam ediyor. Bunlar bilinmesine rağmen Türkiye’nin tedavideki başarısı bilimsel çalışmalara dayanmayan bir şekilde erkenden ilan edilebiliyor” eleştirisi getirildi.

‘HAYRETLE İZLİYORUZ’

“Vakalar hafifledi açıklamalarını hayretle izliyoruz. Kanıt nerede? Salgın eğrisinin tepe noktasına ulaştıktan sonra çıktığı hızla iniş göstermemesi ve özellikle 11 Mayıs’taki erken açılmanın ardından doğrulanmış olgu sayılarındaki kümelenmeler ve karantina uygulamaları salgının kontrol altında olduğunu söyleyebilmek için henüz erken olduğunu gösteriyor.” Açıklamada, sokağa çıkma yasağı kararı da değerlendirildi:

“Sağlık Bakanı’nın açıklaması nedeniyle kamuoyunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok algısı yerleşmişken, İçişleri Bakanlığı’nın 14+1 ilde sokağa çıkmayı yasaklaması ve ertesi gün Cumhurbaşkanı’nın yasağı kaldırması, pandemi yönetimindeki eşgüdüm eksikliğini ortaya koymaktadır. 65 yaş üstü yurttaşlarımızın 10.00-20.00 arasında sokağa çıkabileceği kararının ise bilimsel gerekçelerini henüz bilmiyoruz” denildi.