Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u saf dışı bıraktı
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. ve son maçında Türk Telekom'u 96-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 9-4 üstün geçen Pınar Karşıyaka, 9 sayılık farka (18-9) ulaştığı periyodu 20-13 önde bitirdi.
İkinci periyoda Wiltjer'in basketiyle başlayan rakibi karşısında 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 31-15. Üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, periyodu 43-32 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, Dekker ve Wiltjer'in 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde Baldwin'in smaç basketiyle 25. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 50-47. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren ve aradaki farkı tekrar 10 sayıya yükselten (57-47) Pınar Karşıyaka, üst üste bulduğu basketlerle bitime 2 dakika kala farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Ev sahibi ekip periyodu 70-55 üstün bitirdi.
Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 20 sayıya (75-55) yükselten Pınar Karşıyaka, Morgan ve Kennedy'nin 3 sayılık basketleriyle 36. dakikada farkı 29 sayıya çıkardı: 88-59. Pınar Karşıyaka müsabakadan 96-71 galip ayrıldı.
Müsabaka başlamadan Pınar Karşıyaka'nın ısındığı yarı sahadaki potanın çemberi kırıldığı için çember değiştirildi.
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