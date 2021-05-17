Jesse Sekidika, Konyaspor'dan Galatasaray'a döndü
Galatasaray'ın devre arasında Konyaspor'a kiraladığı Jesse Sekidika, yarım sezonluk sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.
Galatasaray’ın Konyaspor’a kiraladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika, kiralık sözleşmesinin bitmesi sebebiyle yarım sezon aradan sonra Galatasaray’a geri döndü.
Jesse Sekidika, Konyaspor’dan ayrıldığını şu paylaşımla duyurdu:
"Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum."
Jesse Sekidika, Konyaspor'da forma giydiği 20 maçta bir gol ve bir asistlik performans gösterdi.
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