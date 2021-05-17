Jesse Sekidika, Konyaspor'dan Galatasaray'a döndü

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:45

Galatasaray’ın Konyaspor’a kiraladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika, kiralık sözleşmesinin bitmesi sebebiyle yarım sezon aradan sonra Galatasaray’a geri döndü.

Jesse Sekidika, Konyaspor’dan ayrıldığını şu paylaşımla duyurdu:

"Bu şehir, bu takım ve taraftarı için yarım sezon da olsa elimden geleni yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı performansa rağmen bu takımın her zaman Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum."

Jesse Sekidika, Konyaspor'da forma giydiği 20 maçta bir gol ve bir asistlik performans gösterdi.