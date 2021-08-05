Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
Türkiye, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye'nin FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağını duyurdu.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'den iki takım katılacak.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası, Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi’ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından özel davetiyeyle (wild card) çağrılacak kulüpler arasında gerçekleştirilecek.
Türkiye'de gerçekleştirilecek organizasyonun hangi şehirde yapılacağı ilerleyen günlerde belli olacak.
VAKIFBANK ZİRVEDE
1991 yılından bu yana organize edilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye'den Vakıfbank'ın üç altın, bir gümüş ve bir bronz madalyası, Eczacıbaş'nın iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalyası bulurken Fenerbahçe'nin bir altın ve bir bronz madalyası bulunuyor.
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