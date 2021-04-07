Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 54 bin 740 kişiye vaka, 2 bin 203 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 276 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 276 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 54 bin 740 kişiye vaka, 2 bin 203 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 32 bin 943 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 35 bin 503 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 604
Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 604, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978, bugünkü test sayısı 302 bin 108 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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