Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 54 bin 740 kişiye vaka, 2 bin 203 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 276 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 19:21
Sağlık Bakanlığı, 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 276 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 54 bin 740 kişiye vaka, 2 bin 203 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 32 bin 943 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 35 bin 503 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 604

Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 604, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978, bugünkü test sayısı 302 bin 108 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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