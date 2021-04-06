Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış devam ediyor!

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 211 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2021 Salı, 19:05
Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış devam ediyor!
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 211 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 32 bin 667 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 477

Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475, bugünkü test sayısı 271 bin 547 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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