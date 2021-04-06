Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış devam ediyor!
Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 211 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 211 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 49 bin 584 kişiye vaka, 2 bin 3 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 32 bin 667 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 28 bin 498 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 477
Tabloya göre, toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 477, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475, bugünkü test sayısı 271 bin 547 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 6 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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