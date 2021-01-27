Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 2 yıldır toplanamıyor

27 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin aralık ayındaki zirvesinin ardından AB ile “yeni sayfa” açma arayışında olan Ankara, son dönemde yoğunlaştırdığı diplomatik temaslarına parlamenter diplomasiyi de eklemek istiyor. Bu kapsamda ilk aşamada TBMM’nin AB Parlamentosu (AP) ile ilişkilerinin temel mekanizması olan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun (KPK) yeniden toplanması gündeme gelecek.

AP’nin son Türkiye Raporu’nda Türk tarafının tavrı nedeniyle toplanamadığını belirttiği Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun yakın dönemde toplanması için ise henüz bir hazırlık bulunulmadığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etmiş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’nin son dönemde AB ile yoğunlaşan diplomasisine Meclis’in de destek vermesini istediklerini belirterek “AB ile ilişkilerde yüce Meclisimizle Avrupa Parlamentosu arasında mevcut mekanizmalar var, komisyonlar var. Onun dışında da her türlü temasın faydaları var. Ki Brüksel ziyaretinde gerek Raportör, gerek Dostluk Grubu başkanı gerekse Karma Parlamento Komisyonu başkanı gibi bizimle çalışan Avrupa Parlamentosu üyeleriyle de görüştüm. Bundan sonra düzenli temaslar olacak” ifadelerini kullanmıştı.

2 YILDIR TOPLANAMIYOR

Çavuşoğlu’nun ziyaretiyle yeniden gündeme gelen Ankara-Brüksel hattındaki parlamenter diplomasinin en önemli unsurunu oluşturan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ise 2 yıldan fazla süredir toplanamıyor.

Kuruluşu, Türkiye-AB ilişkilerine temel teşkil eden Ankara Anlaşması’na dayanan ve 1966’dan bu yana karşılıklı olarak TBMM ve AP içindeki KPK üyelerinin bir araya gelmesiyle yapılan toplantılar, son dönemde AP’nin Türkiye’ye yönelik tutumuna Ankara’nın tepkisi nedeniyle yapılamıyor. Türkiye-AB KPK’nin 78. toplantısı, 19-20 Aralık 2018 tarihlerinde Ankara’da TBMM’de yapıldı.

KPK’nin TBMM kanadı başkanlık divanı üyelerinin Ocak 2019’da Strazburg’a yaptığı ziyaretinde 79. KPK toplantısının hazırlıklarının görüşüldüğü açıklansa da 79. toplantı yapılamadı. Sonrasında Türkiye’deki siyasi gelişmelere AP’nin tepkileri ve ayrıca AP’den gelen Türkiye’yle müzakerelerin durdurulması yönündeki kararlarla birlikte AP ile ilişkilerde gerilim arttı.

KPK TBMM kanadı başkanlık divanı üyeleri, 2020 başında da Strazburg’a bir ziyaret gerçekleştirdi ve AP’de çeşitli görüşmeler yaptı, ancak bu süreçte KPK’nin yeni toplantısına yönelik bir açıklama yapılmadı. Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının da etkisiyle yaşanan kapanmalarla KPK nezdinde video konferans yoluyla temaslar kurulsa da KPK’nin 79. toplantısına yönelik bir gelişme yaşanmadı.

AP, ANKARA’YI SORUMLU TUTTU

AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un hazırladığı 2020 Türkiye Raporu’nda Türkiye-AB KPK’nin toplanmamasından Ankara sorumlu tutulmuş ve “Türkiye ve AB arasındaki karşılıklı güvenin yeniden tesisi için her seviyede iletişim ve diyalog geliştirilmelidir. Türk tarafının, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun yeniden işler hale getirmeyi sürekli ve gerekçesiz olarak reddetmesi, teessüfle karşılanmaktadır” denilmişti.