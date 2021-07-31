Türkiye, Avrupa Challenger Turnuvası'nda Çekya'ya mağlup oldu
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Challengers Turnuvası'nda Türkiye, Çekya'ya 60-59 yenildi.
Genç milliler, Çekya'nın Klatovy kentinde düzenlenen organizasyondaki 4. müsabakasında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.
Capkova Spor Salonu'nda oynanan maçta Çekya, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, soyunma odasına 39-36 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 51-50 önde geçen Çekya, karşılaşmadan 60-59 galip ayrıldı.
Bu sonuçla milli takım, grupta 2. mağlubiyetini yaşadı. Çekya ise 2. galibiyetini aldı.
Türkiye, B Grubu'ndaki son müsabakasında yarın lider Sırbistan ile mücadele edecek.
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