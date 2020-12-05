Türkiye, Avrupa'da en fazla vaka bildiren ülke oldu!
Koronavirüs vaka sayılarının açıklanması ile birlikte, Türkiye'de durumun vehameti de ortaya çıktı. 5 Aralık 2020'de, Avrupa'da en fazla vaka bildiren ülke Türkiye oldu.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 satteki hasta sayısı 6 bin 128, vaka sayısı da 31 bin 896 olarak kaydedildi. 5 Aralık tarihli tabloya göre ise 196 yurttaş yaşamını yitirdi, 5 bin 800 kişi de hastalığı ağır atlatıyor.
Türkiye, 31.896 günlük vaka sayısı ile Avrupa ülkeleri genelinde en yüksek vaka sayısı bildiren ülkeler konumuna geldi. Diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle:
- Türkiye: 31,896
- Rusya: 28,782
- Almanya: 23,318
- İtalya: 21,052
- Britanya:15,539
- Ukrayna: 13,825
- Polonya: 12,430
- Fransa: 12,923
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