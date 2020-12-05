Türkiye, Avrupa'da en fazla vaka bildiren ülke oldu!

05 Aralık 2020 Cumartesi, 22:18

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 satteki hasta sayısı 6 bin 128, vaka sayısı da 31 bin 896 olarak kaydedildi. 5 Aralık tarihli tabloya göre ise 196 yurttaş yaşamını yitirdi, 5 bin 800 kişi de hastalığı ağır atlatıyor.

Türkiye, 31.896 günlük vaka sayısı ile Avrupa ülkeleri genelinde en yüksek vaka sayısı bildiren ülkeler konumuna geldi. Diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle:

- Türkiye: 31,896

- Rusya: 28,782

- Almanya: 23,318

- İtalya: 21,052

- Britanya:15,539

- Ukrayna: 13,825

- Polonya: 12,430

- Fransa: 12,923