Türkiye, BAE ile ilişkilerin normalleşmesi için BAE'den adım bekliyor

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE’nin 2017’den bu yana Katar’a uyguladıkları ablukanın sonlandırılması konusunda uzlaşıya varmalarının ardından Katar’ın en büyük destekçisi olan Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle gerilimli olan ilişkilerini normalleştirmesinin kapısının aralandığı yorumları yapılmıştı.

Katar’a ablukanın kaldırılmasının ardından BAE’nin Dışişleri’den sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, “Türkiye’yle normal ilişkiler istiyoruz” mesajı vermiş, ancak “Ankara’nın Müslüman Kardeşler’e desteğinin son bulmasını” şart olarak öne sürmüştü. Çavuşoğlu da geçen hafta yaptığı açıklamada “Körfez’deki normalleşmeden memnunuz. Sürecin bölgeye olumlu etkisi olacaktır” demiş, “BAE’den de pozitif mesajlar geliyor. Ama biz somut şeyler de görmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Önceki gün Alman mevkidaşı Heiko Maas’la düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Katar’a ablukanın kaldırmasının “olumlu bir ortam” yarattığını söyledi. “Ama sadece burada bir normalleşme oldu diye Türkiye’yle o ülkeler arasındaki ilişkiler de hemen birden iyileşecek demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz.

BAE’nin bazı olumlu açıklamaları oldu ama ilişkilerin düzelmesi için Türkiye’ye yönelik olumsuz politikalarından vazgeçip olumlu adımlar atması lazım” dedi. BAE yetkilileriyle geçmişte yaptıkları görüşmelerde Türkiye’nin bu ülke ile ilgili bir sorunu olmadığını aktardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Onlar ilişkileri düzeltmek isterse biz Türkiye olarak ilişkileri düzeltiriz. Türkiye’ye yönelik olumsuz yaklaşımlarının bugüne kadar onlara da bir faydası olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

LİBYA GERİLİMİ

Ankara’nın Abu Dabi yönetiminden beklediği “somut adım”ın arka planında iki ülkenin son dönemde Libya ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel gerilimlerde karşıt taraflarda yer alması bulunuyor.

BAE, Mısır ile birlikte Trablus merkezli ve Türkiye destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti güçlerine karşı savaşan Tobruk cephesinin destekçilerinden. Geçen yıl temmuz ayında Trablus yakınlarındaki Vatiye Hava Üssü’ne gerçekleştirilen ve burada bulunan Türk hava savunma sistemlerinin zarar gördüğü hava saldırısının da BAE’ye ait uçaklar tarafından yapıldığı iddia edilmişti. BAE, ayrıca Doğu Akdeniz’de gerilimin sürdüğü ortamda Yunanistan’la birçok ortak tatbikat da gerçekleştirdi.