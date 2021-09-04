Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milliler, 2022 Dünya Kupası elemeleri beşinci maçında Cebelitarık'ı konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında yarın Cebelitarık'a konuk olacak.
A Milli Futbol Takımımız, Cebelitarık ile tarihindeki ilk maçına çıkacak.
Victoria Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak.
KAPTAN CEZALI
A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
2021'DEKİ 11. KARŞILAŞMA
Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.
TÜRKİYE MUHTEMEL 11
Altay, Zeki, Merih, Kaan, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Yusuf, Orkun, Kerem, Enes
CEBELİTARIK MUHTEMEL 11
Coeling, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Brito, Ronan, Torilla, Annesley, Valarino, Barr
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