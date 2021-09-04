U17 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan’ı 4-1 yendi
U17 Futbol Milli Takımı, Bakü’de hazırlık maçında karşılaştığı Azerbaycan’ı 4-1’lik skorla yendi.
U17 Futbol Milli Takımı, Bakü’de hazırlık müsabakasında karşılaştığı Azerbaycan’ı 4-1 mağlup etti. Dalğa Stadyumu’nda oynanan maçta Millilerin gollerini 39. dakikada Can Yılmaz Uzun, 62 ve 72. dakikalarda Semih Kılıçsoy ve 84. dakikada Batuhan Peker attı.
Milliler, Azerbaycan ile 6 Eylül Pazartesi günü bir özel maç daha oynayacak.
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