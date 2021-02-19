Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraklerinden SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki haklarını korumak amacıyla ABD'de yapacağı girişimlere yönelik stratejik ve hukuki danışmanlık hizmeti almak için uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile anlaşma imzaladı.
Uluslararası hukuk şirketi Arnold&Porter ile SSTEK arasında yapılan anlaşma, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında kalmasını sağlamaktan ziyade, bugüne kadar doğan haklarının aranmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerini kapsıyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını "tek taraflı ve hukuksuz" olarak nitelemiş ve ülkenin haklarının korunması konusunda her türlü adımın atılacağını belirtmişti.
Türkiye'nin program dışında bırakılmasıyla resmi olarak teslimatı yapılan uçaklar fiilen verilmedi ve bunların bedelleri de geri ödenmedi. Anlaşma, bu kapsamda "Türkiye'nin hukuki haklarının peşinde olacağı" söylemi doğrultusundaki girişimlerin bir parçası olarak hayata geçirildi.
Türkiye'nin programa dönmesi veya dışında kalması ise bu girişimden bağımsız değerlendirme ve kararlara bağlı olarak şekillenecek.
SSTEK, savunma, havacılık, uzay ve anayurt güvenliği alanlarında faaliyet göstermesi amacıyla kuruldu. Bu çerçevede şirket, mevcut kamu ve özel sektör firmalarıyla koordineli çalışarak, Türk savunma sanayisinin teknoloji, ürün, hizmet, kabiliyet ve kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası