Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İBB'nin yeni halk ekmek büfesi açma talebinden rahatsız oldu
İBB'nin AKP'lilerin engeline takılan yeni halk ekmek büfesi açma talebi, Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nu da rahatsız etti. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni halk ekmek büfesi açmanın "hizmet" sayılamayacağını öne sürdü.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), belediye meclisine taşıdığı142 yeni halk ekmek büfesi açma talebinden rahatsız oldu.
Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "İBB'nin yeni 142 halk ekmek büfesine ilişkin talebinin anlaşılır olmadığını, belediyenin, hali hazırda 500'e yakın büfe ile esnafa karşı haksız rekabet yarattığını" savundu.
Belediyenin, işi tamamen siyaset üzerinden gündeme getirdiğini ileri süren Balcı, "Unutulmamalı ki bu tür siyasetler, 1990'ların Türkiyesi'nde geçerliydi. Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.
Su ve ulaşım zamlarına gönderme yapan Balcı, 42 ilave ekmek büfesi açılması çabasının hizmet olarak adlandırılamayacağını öne sürdü.. Balcı, "İyisi mi siz belediyenin asıl işi olan hizmeti öncelik olarak gündeminize alın, biz de esnaflığın gereği olarak ekmeği nasıl kaliteli ve hesaplı çıkarabiliriz ona bakalım." ifadelerini kullandı.
İBB'nin İstanbul'da yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifi AKP grubunun oylarıyla komisyona gönderilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık