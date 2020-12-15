Türkiye Fırıncılar Federasyonu, İBB'nin yeni halk ekmek büfesi açma talebinden rahatsız oldu

15 Aralık 2020 Salı, 16:27

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), belediye meclisine taşıdığı142 yeni halk ekmek büfesi açma talebinden rahatsız oldu.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "İBB'nin yeni 142 halk ekmek büfesine ilişkin talebinin anlaşılır olmadığını, belediyenin, hali hazırda 500'e yakın büfe ile esnafa karşı haksız rekabet yarattığını" savundu.

Belediyenin, işi tamamen siyaset üzerinden gündeme getirdiğini ileri süren Balcı, "Unutulmamalı ki bu tür siyasetler, 1990'ların Türkiyesi'nde geçerliydi. Bugün, 'hizmet üreteceğim' diye göreve gelenlerin, esnaflık yapması tamamen yanlış bir uygulamadır." değerlendirmesinde bulundu.

Su ve ulaşım zamlarına gönderme yapan Balcı, 42 ilave ekmek büfesi açılması çabasının hizmet olarak adlandırılamayacağını öne sürdü.. Balcı, "İyisi mi siz belediyenin asıl işi olan hizmeti öncelik olarak gündeminize alın, biz de esnaflığın gereği olarak ekmeği nasıl kaliteli ve hesaplı çıkarabiliriz ona bakalım." ifadelerini kullandı.

İBB'nin İstanbul'da yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifi AKP grubunun oylarıyla komisyona gönderilmişti.











