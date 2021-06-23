Türkiye Fransızca Çeviri Ödülü, Ebru Erbaş’ın oldu

23 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Institut Français, bu yıl Türkiye’de bir Fransızca çeviri ödülü vermeye karar verince son iki yıl içinde basılmış, edebiyattan sosyal bilimlere, klasiklere, çağdaş edebiyat eserlerine değin geniş bir yelpazede 42 çeviri eserle karşılaştı.

Bu yoğun katılım içinden Şilan Karadağ, Timour Muhidine, A. Zeynep Oral, Lale Özcan ve Ayça Sezen’den oluşan jüri, “kaynak metnin yazarına, erek dilin okuruna sadakati” açısından değerlendirerek Mahir Güven’in Grand Frère adlı romanını, “Ağabey” başlığıyla Türkçeye aktaran Ebru Erbaş’ı ödüle değer gördü.

Fransa doğumlu Mahir Güven, Fransızca yazdığı ilk romanı Grand Frere’de insan hakları, işsizlik, göçmenlik, İslami terör, İslamofobi konularından yola çıkarak, Paris’in banliyölerinden Suriye iç savaşına uzanan bir hikâye örgüsü kurgulamış. Mahir Güven, otuzlu yaşlarında iki erkek kardeşin gözünden milliyet, kültür ve aidiyet sorunlarını ele alırken asıl farklı kuşakların “ifade, deyiş ve söz dağarcığı açısından değişiklikler gösteren konuşma biçimleriyle aidiyetlerini, geçmişlerini ve kimliklerini yansıtır. Paris banliyölerinde konuşulan güncel argoyu romanın karakterlerinden birine dönüştüren üslubunu yer yer edebi bir Fransızcayla birleştirerek gerçekçi ve çok katmanlı bir dünya” sunar. Ebru Erbaş’ın başarısı ise bu dil oyunlarını Türkçeye aynı dil oyunlarıyla yansıtması, kaynak metni doğru biçimde aktarırken yazarın dil ve üslubundan kaynaklanan özel güçlükleri eşdeğer biçimde karşılaması olurken karakterlerin öfke ve çaresizliklerini de aynı biçimde yansıtması.

TEŞVİK VE ONUR ÖDÜLÜ

Genç Çevirmen Teşvik Ödülü’ne ise kaynak metnin felsefe ve edebiyat eleştirisi alanındaki önemi, özellikle dilinin zorluğu göz önünde bulundurularak Jacques Rancière’in Les Bords de la Fiction adlı eserini “Kurmacanın Kıyıları” adıyla Türkçeye çeviren Yunus Çetin değer görüldü. Yıllardır Türkiye okurunu Frankofon edebiyatla buluşturan ve metni okura en doğru ve anlaşılır biçimiyle aktaran Aysel Bora, Fransızca Çeviri Onur Ödülü’nü kazandı.

EBRU ERBAŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu Ebru Erbaş, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yayınevleri, süreli yayınlar için çevirmenlik ve editörlük işlerinin yanı sıra ticari, siyasi, diplomatik metinler, haber, makale, senaryo gibi yazı işleri üretiyor. Hepsi birbirinden önemli yazarların 13 eserinin çevirisinin yanı sıra “Kartal Belediye Plajı” ve “Mandalina Bahçeleri” isimli kendi kitapları var. Ebru Erbaş’ın çevirdiği Atiq Rahimi’nin “Kahrolsun Dostoyevski” isimli kitabı da NDS Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı. l Kültür Servisi

