Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
UEFA, Türkiye - Galler maçını Artur Dias'ın yöneteceğini açıkladı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.
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