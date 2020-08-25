Türkiye, Hırvatistan ile hazırlık maçı oynayacak
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 11 Kasım’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 11 Kasım’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım’da İstanbul’da Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın başlama saati ileri bir tarihte açıklanacak.
Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.
Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım’de Rusya ile evinde, 18 Kasım’da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi