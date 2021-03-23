Türkiye için hazırlanan AB raporu sızdırıldı: Kritik yaptırım detayı

23 Mart 2021 Salı, 15:11

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri için hazırlanan bir raporda Türkiye ile Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması ancak Ankara'nın AB çıkarları aleyhine adımlar atması halinde devreye alınacak ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

DIŞ POLİTİKA HEDEFİNE SAYGI GÖSTERMİYOR

AB liderlerinin Perşembe ve cuma günü yapacağı zirve için hazırlanan ve Reuters tarafından görülen 20 Mart tarihli raporda Ankara'nın geçen yıl Avrupa Birliği'nin neredeyse hiçbir dış politika hedefine saygı göstermediğine dikkat çekilirken göç ile mücadelede daha fazla adım atması istendi.

Raporda, Türkiye'nin AB'nin önemli bir ortağı olduğu ifade edilerek gümrük birliğinin geliştirilmesi istendi.

Raporda sadece Ankara'nın AB aleyhine adım atması halinde devreye alınabilecek yaptırımlar seçeneklerinde kapsamın kişilerden enerji ve turizm sektörüne kadar genişleyebileceği belirtildi.

BORRELL: TAKİPTEYİZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye’yi yaza kadar takip edeceklerini bildirmişti. Aynı açıklamada Borrell, şu ifadeleri de kullanmıştı:

"Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin hafta sonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştırıyor."