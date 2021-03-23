Türkiye için hazırlanan AB raporu sızdırıldı: Kritik yaptırım detayı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yle ilgili AB liderlerine sunmak üzere hazırladığı raporda, ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri için hazırlanan bir raporda Türkiye ile Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması ancak Ankara'nın AB çıkarları aleyhine adımlar atması halinde devreye alınacak ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.
DIŞ POLİTİKA HEDEFİNE SAYGI GÖSTERMİYOR
AB liderlerinin Perşembe ve cuma günü yapacağı zirve için hazırlanan ve Reuters tarafından görülen 20 Mart tarihli raporda Ankara'nın geçen yıl Avrupa Birliği'nin neredeyse hiçbir dış politika hedefine saygı göstermediğine dikkat çekilirken göç ile mücadelede daha fazla adım atması istendi.
Raporda, Türkiye'nin AB'nin önemli bir ortağı olduğu ifade edilerek gümrük birliğinin geliştirilmesi istendi.
Raporda sadece Ankara'nın AB aleyhine adım atması halinde devreye alınabilecek yaptırımlar seçeneklerinde kapsamın kişilerden enerji ve turizm sektörüne kadar genişleyebileceği belirtildi.
BORRELL: TAKİPTEYİZ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirterek, Türkiye’yi yaza kadar takip edeceklerini bildirmişti. Aynı açıklamada Borrell, şu ifadeleri de kullanmıştı:
"Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma girişimi başta olmak üzere İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olması kaygı verici. Buna ilişkin hafta sonu boyunca gerekli açıklamaları yaptık zaten. Bu tür gelişmeler Türkiye’yi AB yolundan uzaklaştırıyor."
Video Haberler
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Erdoğan'ı kızdıracak 'dolar' videosu
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan’dan İYİ Parti hamlesi
- Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın tezinde intihal
- Borsa İstanbul'dan son dakika kararı
- Naci Ağbal, 130 milyarı sorduğu için gitti
- Piyasa alev alev yanıyor
- Saray'dan 'Sadece Cumhurbaşkanı biliyor' açıklaması
- AKP'den Ayasofya Camii imamı Boynukalın'a öneri
- Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti
- Selahattin Demirtaş'a hapis cezası