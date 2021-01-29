Türkiye-İran arasındaki görüşmenin ardından ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2021 Cuma, 11:44
Türkiye-İran arasındaki görüşmenin ardından ortak açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

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