Türkiye-İran arasındaki görüşmenin ardından ortak açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Umarım Biden yönetimi (nükleer anlaşmaya) geri döner. Böylece kardeş İran'a yönelik ambargolar kalkmış olur" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.
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