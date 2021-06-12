‘Türkiye İşçi Partisi Radyoda’
‘Türkiye İşçi Partisi Radyoda- Proletaryanın Büyülü Kutusu’nda, sosyalistlerin devlet radyosundan yaptıkları konuşmalarla hayatı değişen insanların öykülerini anlattığı gibi bu konuşmaları yapan kişilerin portrelerine de yer veriyor. Kitapta Şekibe Çelenk’ten Mehmet Ali Aybar’a, Behice Boran’dan Hamdoş’a, Nazife Cemgil’den Kemal Türkler’e, Yaşar Kemal’den Can Yücel’e, Hasan Hüseyin Korkmazgil’den Tarık Ziya Ekinci’ye tam 43 portre yer alıyor.
3 Şubat 1961'de kurulan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) gelişip güçlenmesinde parti sözcülerinin efsanevi radyo konuşmalarının çok önemli bir yeri vardır.
Türkiye proletaryasının sözcüleri, 1961-1971 döneminde, bambaşka bir dile, bambaşka bir seslenişe ve bambaşka bir içeriğe sahip konuşmalarıyla o zamana kadar devletin ağzı olan radyoyu ‘proletaryanın büyülü kutusu'na çevirmişlerdi.
Atilla Aşut ve Gökhan Atılgan’ın yayıma hazırladıkları, Yordam Kitap tarafından yayımlanan 544 sayfalık Proletaryanın Büyülü Kutusu, TİP sözcülerinin altı seçim için yaptıkları efsanevi radyo konuşmalarının metinlerini içeriyor.
Ayrıca Mehmet Ali Aybar’dan Yaşar Kemal’e, Kemal Türkler’den Can Yücel’e, Rıza Kuas’tan Hamdoş’a, Tarık Ziya Ekinci’den Çetin Altan’a TİP’in çok etkili hatiplerinin radyoda yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını da içeriyor. Bu tarihi konuşmalar karekodlar aracılığıyla dinlenebiliyor.
Proletaryanın Büyülü Kutusu sosyalistlerin devlet radyosundan yaptıkları konuşmalarla hayatı değişen insanların öykülerini anlattığı gibi bu konuşmaları yapan kişilerin portrelerine de yer veriyor.
Kitapta Şekibe Çelenk’ten Mehmet Ali Aybar’a, Behice Boran’dan Hamdoş’a, Nazife Cemgil’den Kemal Türkler’e, Yaşar Kemal’den Can Yücel’e, Hasan Hüseyin Korkmazgil’den Tarık Ziya Ekinci’ye tam 43 portre yer alıyor.
Proletaryanın Büyülü Kutusu’nun sayfalarında size Hamdoş’un masum ve cesur sesi, Abidin Dino’nun eşsiz desenleri, Moris Gabbay’ın tarihi fotoğrafları ve titiz bir araştırmanın zengin bilgisi eşlik ediyor.
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