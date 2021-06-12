Türkiye-İtalya maçını anlatan spikerlere tepki yağdı
Euro 2020’nin açılış maçında A Milli Takım’ın İtalya ile oynadığı maçın spikerleri Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik’e sosyal medya üzerinden tepki yağdı.
Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk maçta Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken ikinci yarıda İtalya, bulduğu üç golle turnuvadaki ilk maçını kazandı.
Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen İtalya’nın diğer gollerini Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne kaydetti.
TEPKİ ÇEKTİ
Maçın anlatımında bulunan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik’in maçta kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Erdoğan Arıkan’ın, “Merih kafana takma. Sen bu takım için, bu vatan için çok şeyler yaptın. Önemli olan vazgeçmemek, devam etmek.” ifadeleri dikkat çekerken Levent Özçelik’in, “İşte Uğurcan Çakır’ın İtalyanlara yerinize oturun dediği an.” sözleri tepkiyle karşılandı.
Video Haberler
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
- Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım 'geliyorum' demiş
- Ukraynalı modelin şüpheli ölümü: 1 kişi tutuklandı
- Yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
- Boruya sıkışan 2 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı
- Kendisini ağlatabilene para veriyor
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
- Denize girmek yasaklandı!
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- Sağlık Bakanlığı açıkladı:Paranox piyasadan toplatılacak
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Ödenmeyen milyarlarca liralık krediler
- Ünlü anketçiden AKP'li isme çarpıcı yanıt
- Kripto para piyasalarında dikkat çeken düşüş
- Saldırı anı anbean kaydedildi! İşte o görüntüler...
- TGC'den Veyis Ateş için karar