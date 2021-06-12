Türkiye-İtalya maçını anlatan spikerlere tepki yağdı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 12:17

Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk maçta Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken ikinci yarıda İtalya, bulduğu üç golle turnuvadaki ilk maçını kazandı.

Merih Demiral’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen İtalya’nın diğer gollerini Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne kaydetti.

TEPKİ ÇEKTİ

Maçın anlatımında bulunan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik’in maçta kullandığı ifadeler sosyal medyada tepki çekti. Erdoğan Arıkan’ın, “Merih kafana takma. Sen bu takım için, bu vatan için çok şeyler yaptın. Önemli olan vazgeçmemek, devam etmek.” ifadeleri dikkat çekerken Levent Özçelik’in, “İşte Uğurcan Çakır’ın İtalyanlara yerinize oturun dediği an.” sözleri tepkiyle karşılandı.