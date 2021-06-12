Rıdvan Dilmen: “İtalya'ya karşı 10 maçın 9’unu kazanamayız”
Rıdvan Dilmen, Türkiye-İtalya maçının ardından, “10 gündür genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler.” dedi.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçında Türkiye ve İtalya karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta İtalya, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan galip ayrıldı.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabı üzerinden maça ilişkin yorumlarda bulundu.
Rıdvan Dilmen’in açıklamaları şöyle:
“İtalya'yla tarafsız sahada 10 maç yapsak 9'unu kazanamayız, 1'ini kazanırsak sürpriz olur! Lütfen çocuklarımızı büyük baskı altına almayalım...
Turnuvaya başlarken Fransa veya Almanya'yla final oynarız tahminleri gerçekçi değildi. 10 gündür genç oyuncularımızı çok fazla havaya soktuk, cezayı kestiler!
Henüz maçın başında bizi ekran başında oyuncularımızı da saha içinde ümitsizliğe düşürecek baskılı güçlü bir takım gördük karşımızda. Tabii ki kazanabileceğimiz rakiplerle son 2 maçımızı oynayacağız.
Kapasitemizi, kalitemizi, haddimizi bilerek hazırlanırsak sadece takım olarak değil, medya olarak da gruptan çıkabiliriz. Şimdi daha da önemlisi; oyuncularımızı hem fiziksel hem mental olarak hazırlamak gerekir. Milli takımımıza başarılar dilerim...”
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