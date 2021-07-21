Türkiye konut fiyat artışında 1. sırada
Uluslararası Para Fonu (IMF) dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ve en fazla düştüğü ülkeleri sıraladı. Sıralamada Türkiye birinci olurken, Katar son sırada yer aldı.
IMF Küresel Konut İzleme Raporu 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke yüzde 13.1'lik artışla Türkiye oldu. 63 ülkeyi kapsayan rapora göre, Lüksemburg yüzde 12.7'lik artışla ikinci, Hırvatistan ise yüzde 9'luk artışla üçüncü sırada yer aldı.
Almanya, Avusturya, Polonya, Portekiz ve Hollanda'da konut fiyatlarında yüzde 7'lik artış görülürken, konut fiyatlarının en çok gerilediği ülke yüzde 5.8'lik düşüşle Katar oldu. 5.4'lük gerilemeyle Hindistan ve Suudi Arabistan'da Katar'ı takip etti.
Türkiye'de konut fiyatlarının söz konusu dönemde yükselmesinin nedeni düşük faiz kampanyasıyla kredi büyümesinin artması oldu Kamu bankaları önderliğinde tarihi dip seviyelere çekilen konut kredisi faizleri talebi canlandırmış ve fiyatları yükseltmişti.
Bu durum IMF verilerine de yansıdı. 2020 yılında, 43 ülke arasında reel konut kredisi büyümesinde Türkiye yüzde 18.1'lik artışla birinci sırada yer aldı. Çin yüzde 13.4 ile ikinci Macaristan yüzde 11.7 ile üçüncü oldu. Kredi büyümesinin en çok yavaşladığı ülke ise yüzde 7.1'lik düşüşle Meksika oldu.
REKOR KIRILDI
IMF Küresel Konut Fiyat Endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrek itibariyle tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 2000 yılının 100 olarak kabul edildiği endeks, 2020'un üçüncü çeyreğinde 169.7'yi görerek rekor kırdı.
Konut fiyatları Rusya'da yüzde 5.8, Kanada'da yüzde 5.7, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 4.8, Fransa'da 4.6, İngiltere'de yüzde 2.3 Çinde ise yüzde 0.2 artış gösterdi.
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