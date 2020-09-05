Türkiye lojistik ve üretim merkezi olabilir

05 Eylül 2020 Cumartesi, 15:58

Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü gerçekleştiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Covid-19 pandemisinin, küresel ekonomiyi ve denizyolu taşımacılığını olumsuz etkilediğini belirterek, “Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği’ne göre limanlardaki yük hacmi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dökme yükte yüzde 12 oranında düştü. Avrupa Deniz Emniyet Ajansı’nın 21 Ağustos tarihli verilerine göre Ocak 2020-15 Ağustos 2020 döneminde Avrupa limanlarına sefer sayısı yüzde 15,7 geriledi. Avrupa limanlarından Çin’e taşımalar yüzde 48,6, Çin’den Avrupa’ya taşımalar yüzde 27,7 geriledi” dedi.

İZMİR AKDENİZ’İN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Daralan ekonomilerin, dünya ticaretini ve onun can damarı olan denizyolu taşımacılığını olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, “Çin yüksek hammadde ithalatı ile dünya ticaretine ve navlun fiyatlarına yön verdiği gibi boş konteyner pozisyonlaması navlun fiyatlarındaki düşüşü önlemektedir. Kırılgan arz ve talep dengesi üzerine kurulu bir dünyada yaşamaya devam edeceğimiz öngörüsünden hareketle, ülkemizin taşımacılıktaki değişime ayak uyduracak teknolojik dönüşümü ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesi; Türkiye’nin boğazları, limanları, lojistik merkezleri ve kombine taşımacılık sistemi ile Asya ile Avrupa arasında lojistik aktarma merkezi olma kabiliyetini güçlendirmesi son derece önemlidir. Küresel mal ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının denizyolu ile yapılması ve mal ticaretinin yüzde 25’inin ülkemizin de bulunduğu Akdeniz’de gerçekleşmesi, bize yeni fırsatlar sunmaktadır. Üretimin doğudan batıya kayacağı bir dönemin eşiğindeyiz. Tarihten bu yana Akdeniz’in önemli durak noktalarından olan Türkiye ve İzmir, bölgemizin üretim üssü olabilir” diye konuştu.