Türkiye Midilli Adasında yeni bir NAVTEX ilan etti.

09 Ekim 2020 Cuma, 16:28

Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası’nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etti.



NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.