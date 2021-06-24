Türkiye, Milletler Ligi’nde bronz madalya maçına çıkacak
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 mağlup oldu.
2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, A.B.D.'ye 3-0 mağlup oldu. Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.
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