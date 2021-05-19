Türkiye Milli Takım Teknik Dİrektörü Şenol Güneş'ten 19 Mayıs mesajı
Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Şenol Güneş'in mesajı şöyle:
"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102'nci yıldönümünündeyiz.
Ülkeyi düşman işgalinden temizledikten sonra, vatanın kurtuluşu adına attığı ilk adımın bayramını gençlere armağan eden Büyük Atatürk, 'Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' sözleriyle onlara duyduğu güveni ve yüklediği sorumluğu de göstermiştir.
Yarınlarda ülkemizin güvencesi olarak gördüğümüz gençlerimiz, kendilerini bu büyük göreve hazırlarken, son derece titiz davranmalı ve duyarlılıklarını bir an olsun kaybetmemelidirler.
Bunun için çok çalışmak, yüksek ahlak taşımak, sevgiyi, saygıyı geliştirmek, güçlü bir karaktere sahip olmak; başarının ve dirençli olmanın en temel anahtarlarıdır.
Bu vesileyle; milletimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum."
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