Spor camiası, 19 Mayıs'ı kutluyor: "Hayati bir dönüm noktası"

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:34

Spor federasyonları ve kulüpler, bugün coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için resmi internet sitelerinden çeşitli mesajlar yayınladı. Tüm mesajlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının önemine vurgu yapıldı.

TFF: "KAHRAMANLARIMIZI YAD EDİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Mayıs için yayınladığı mesajda sporun ve futbolun tüm yurda yayılması için çalıştıklarını vurguladı:

"Samsun’da bundan 102 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hiçbir millete nasip olmayan destansı zaferleri Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak taçlandırdı.

Büyük Önder Atatürk, şanlı tarihimizde ayrı bir yeri olan bu anlamlı günü, Cumhuriyetimizi emanet ettiği güçlü Türkiye’nin teminatı genç nesillere ve milletimize Gençlik ve Spor Bayramı olarak armağan olarak sundu.

'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözüyle gençlerin sporcu olmalarına rehberlik eden Ulu Önderimizin sözünü şiar edinerek, sporun ve futbolun yurt sathına yayılması ve gelişimi için her türlü katkıyı sunma misyonumuza var gücümüzle devam edeceğiz.

Milletimize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve şükranla yad ediyor; tüm gençlerimiz ve ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TBF: "ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu ise başkan Hidayet Türkoğlu'nun imzasıyla yayınlanan metinde Türk sporunun ve basketbolun gelişmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin altını çizdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a ayak bastığında, Bandırma Vapuru ile bir ulusun istikbalini de Anadolu’ya taşımıştır. 19 Mayıs 1919’dan 102 yıl sonra; taşıdığımız gurur, coşku ve minnet her geçen gün artmaktadır.

Tarihimizin en kıymetli dönüm noktası olan 19 Mayıs, yurdun her köşesindeki gençlere ve spora emanettir. Cumhuriyetimizin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye’deki spor faaliyetlerini, spor anlayışını ve spor kültürünü daha ileri taşımak için sorumluluğumuzun bilincinde, gençlerimizin değerinin farkındayız. Genç nesillerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Bu doğrultuda, basketbolumuzun geleceği için en çok önem verdiğimiz projelerimizden Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi’ni zorlu pandemi şartlarında da gerekli bütün tedbirleri alarak düzenlemeye öncelik verdik. Dünyaya örnek olacak standartlarda 10 fanus organizasyonuyla erkekler kategorisinde 20, kızlar kategorisinde 10 takımın mücadele ettiği 143 müsabaka oynattık. Koşullar ne olursa olsun, daha fazla gencimizi sporla tanıştırabilmek ve başarılı sporcular yetiştirerek bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırabilmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Bu düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız olmak üzere, bu cennet vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı gönülden kutluyorum.”

FENERBAHÇE: "MİNNETLE ANIYORUZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşımızın 102’inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusunu, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz."

GALATASARAY: "SAYGIYLA EĞİLİYORUZ"

Galatasaray Spor Kulübü ise Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği sorumluluk ve göreve sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı:

"19 Mayıs 1919, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. Bugün, milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümünü yaşıyoruz...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' sözleriyle milli mücadele sürecinin başladığı bu anlamlı günü Türk gençliğine armağan etmiş ve ulusumuzun geleceğine; Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine taşıma, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu vermiştir.

Türk milleti olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir.

Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 102. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

BEŞİKTAŞ: "HAYATİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Süper Lig'i ve Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni şampiyon tamamlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yayınlanan metinde 19 Mayıs'ın siyah-beyazlı kulübün önerisi ile bayram haline geldiğini belirtti:

"19 Mayıs 1919, Türk milletinin tarihi açısından hayati bir dönüm noktasıdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, aziz milletimizin makus talihini değiştirmek gayesiyle Samsun’da başlattığı istiklal mücadelesi, dört yıl sonra zaferle sonuçlanarak, ebediyete kadar dimdik ayakta duracağına can-ı gönülden inandığımız Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır.

19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk’tür; 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir.

Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir.

Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum."