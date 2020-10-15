Türkiye Taşkömürü Kurumu hızla uçuruma gidiyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:50

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Katı Yakıtlar verilerini 25 Eylül’de açıkladı. Buna göre; Taşkömürü satılabilir üretimi Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 azaldı. TTK’nin 2019 yılı faaliyet raporuna göre ise; 2018 de 859 bin 179 TL olan dönem zararı yüzde 23,7 oranında artarak 2019'da 1 milyon 111 bin 005 TL’ye yükseldi. 2019 yılında 5 müessesede programa konulan hedeflerden hiç biri tutturulamadı.

‘AKP’NİN ASIL HEDEFİ TTK’Yİ KAPATMAKTIR’

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, AKP’nin geldiği 2002’den bugüne kadar TTK’de üretim işçisi sayısının ve kömür üretiminin planlı, sistematik olarak sürekli düştüğünü belirterek, “AKP’li Bakanlar ve siyasetçiler TTK’yi ve Zonguldak’ı Türkiye’nin bir kamburu olarak görmektedirler. AKP’nin asıl hedefi TTK’yi kapatmaktır” dedi.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın TTK’yi özelleştirmek istediklerini ifade ettiğini hatırlatan Demirtaş, “Kurumu müessese müessese özelleştirdikten sonra kapatmayı planlıyorlardı. TTK yönetimine de kendilerine yakın, liyakatsiz ve iş cinayetlerinden sicili bozuk yöneticiler atamışlardır. Bu yöneticiler de TTK’yi yönetememektedirler. Liyakatsiz bu yöneticiler AKP’li siyasetçilerin talimatlarıyla kurumu açmaza sürüklemişlerdir” diye konuştu.

Yapılması gerekenlerin çok açık olduğunu kaydeden Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“TTK’nin üretim işçisi açıklarını 14 bin 500 norm kadroya tamamlayarak ve mekanizasyon yatırımlarını artırarak, taş kömürü üretimini yıllık 1 milyon tonlardan en az 5-6 milyon ton seviyesine çıkarmaktır. Türkiyenin milli maden politikalarına ihtiyacı vardır. AKP ise tam tersine ithalata dayalı bir taş kömürü politikası izlemektedir. Zonguldak Çatalağzında Kurulu Termik santrale, Kolombiya’dan, Rusya’dan kömür gelmektedir. Yine Zonguldak Ereğli de kurulu Erdemir koklaşabilir taş kömürü ihtiyacını yurtdışından ithal ettiği taşkömürü ile sağlamaktadır. Trajikomik bir durum ve ülkemiz için son derece üzüntü verici bir tablo. Taş kömürü memleketinde sanayi tesisleri taşkömürü bulamamakta ve ithal etmektedir. Milli maden politikaları uygulanmadığı için maalesef TTK kapanmaya doğru sürüklenmektedir”