Reuters 17 günlük kapanmadaki alkol yasağı kararını değerlendirdi

29 Nisan 2021 Perşembe, 16:25

İktidarın salgına yönelik tedbirler kapsamında açıkladığı 17 günlük kapatma sürecinde alkollü içki satışını yasaklaması büyük tepkileri beraberinde getirdi. Reuters haber ajansı ise alkol yasağını gündemine taşıdı. Haberde, “Türk hükümetinin 17 günlük Covid-19 kapanması sırasında alkol satışını yasaklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dindar yaşam tarzını toplumun tüm kesimlerine dayatması olarak gören bazı seküler Türkleri kızdırdı” denildi.

'YAVAŞ YAVAŞ ALIŞTIRIYORLAR'

AKP hükümetinin kararının ardından birçok yurttaşın alkol stoku yaptığına dikkat çekti. İçki satan yerlerin önünde kuyruklar oluştuğunu aktaran Reuters, bazı süpermarketlerdeki rafların boşaldığını da aktardı.

Haberde, 'Bazıları kararın salgınla mücadeleyle ilişkisi olmadığını söylüyor ve kapanmadan camiye gidecek yurttaşların muaf tutulduğu' şeklinde eleştiriyor ifadesine yer verildi. Reuters’a konuşan bir yurttaş, “Bunun koronavirüsle bir alakası yok. Hükümet yasaklarla beraber bu duruma yavaş yavaş alıştırıyor” dedi.

EN AZ 3 ÇOCUK HATIRLATMASI

Haberde, ‘Türkiye’deki laik kesim son yıllarda giderek artan dini gündemin yaşam tarzına müdahalesinden şikâyet ediyordu’ denilerek şu hatırlatmada bulunuldu:

“Türkiye'yi 18 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı, düzenli olarak dindar bir nesil yetiştirmek istediğini söylüyor ve geçmişte de vatandaşları en az 3 çocuk sahibi olmaya çağırıyordu.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN BİR YETKİLİ KONUŞTU

İsmini açıklamayan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi Reuters’a demecinde kararı, “Tekel dükkanları zorunlu ihtiyaçlar dahilinde olan bir yer değil, yasak haksız rekabeti önlüyor ve karar dini gerekçelerle alınmadı” şeklinde savundu.