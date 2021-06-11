'Türkiye teklif etti' denilmişti... Terör örgütü Taliban’dan Kabil Havalimanı yanıtı
Terör örgütü Taliban sözcüsü Suhail Shaheen, “Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı korumayı ve işletmeyi teklif ettiği” yönünde bilgilerin basında yer almasının ardından Reuters’a açıklamada bulundu.
ABD ve müttefikleri NATO'nun mayıs ayındaki toplantısında güçlerini Afganistan'dan çekme planı konusunda anlaşmışlardı. Gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde medyada yer alan haberlerde, “Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı korumayı ve işletmeyi teklif ettiği” bilgisine yer verilmişti.
Doha'daki terör örgütü Taliban sözcüsü, Reuters'ın, Taliban'ın Türk birliklerinin Kabil Havalimanı’nı koruyup işletme teklifine karşı çıkıp çıkmadığı konusundaki sorularını cevaplandırdı. Taliban sözcüsü, ABD'li güçlerin Afganistan'dan çıkmak için yaptıkları 2020 anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin de birliklerini bu ülkeden çekmesi gerektiğini belirtti.
Sözcü, ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden çıktıktan sonra Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma ve işletme önerisine karşı çıktı.
“AFGANİSTAN’DAN ÇIKMALARI GEREKİR”
Taliban sözcüsü Shaheen, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye, son 20 yıldır NATO güçlerinin bir parçası olduğundan, 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız Anlaşma temelinde onların da Afganistan'dan çıkmaları gerekir. Yoksa, Türkiye mükemmel bir İslami ülke. Afganistan'ın onunla tarihi ilişkileri vardı" dedi.
Reuters haberinde, ABD'nin ve Türkiye'nin dışişleri bakanlıkları bu konudaki sorulara henüz yanıt vermediklerini de belirtti.
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