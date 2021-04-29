Türkiye'de bir ilk yaşandı
Kayseri'de Kocasinan Arif Molu Mesleki ve Anadolu Lisesi, N95 maske üretti. Bir meslek lisesi tarafından Türkiye de ilk defa üretildiği belirtilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Koruyucu özelliği ameliyat maskelerine göre daha yüksek olan 20 bin maske sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Maskeler için İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Çandıroğlu'nun katıldığı teslim töreni yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, pandemide aşının ve maskenin önemini tekrarladı ve kendilerine yapılan bu destekten dolayı teşekkür etti.
“100 YILDA BİR YAŞANIYOR”
Benli, “İnsanlık tarihinde 100 yılda bir yaşanan pandemiyi şimdi de Kovid-19 olarak yaşıyoruz. Bu destekte kurumlar arası desteğin en güzel örneklerinden biri. Bu virüs solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Virüsten kurtulmanın yolu da aşı. Aşının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Sırası gelen tüm hemşehrilerimizin mutlaka aşı olmalarını istiyorum. Kayseri Devlet Hastanesi eski yerleşkesinde ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde saat 24.00'e kadar randevu ile aşı yapılmaktadır” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da pandeminin ilk günlerinde ciddi sorun olan maske ve dezenfektan üretiminde meslek liselerinin öneminin daha iyi ortaya çıktığına dikkat çekti. Çandıroğlu, “Türkiye'de meslek liseleri bağlamında bir ilki yaşıyoruz. Milli eğitim camiası olarak elimizden geldiği kadar sağlık camiasına malzeme konusunda desteğimiz devam edecek" diye konuştu.
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