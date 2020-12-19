Türkiye'de 'çıplak arama' yok diyen Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
Üniversite öğrencilerinin çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiaları için "Meclis'i terörize ediyor, çıplak arama yoktur" diyen AKP'li Özlem Zengin'in geçmişteki konuşmalarında avukatlık ruhsatı için başı açtırıldığını ve durum karşısında çok aşağılandığını söylediği görüldü.
Mecliste gündeme gelen "Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığını" iddiasına yönelik konuşan AKP'li Özlem Zengin ise "Meclis'i terörize ediyor, çıplak arama yoktur" ifadelerini kullandı.
"HİÇ BU KADAR AŞAĞILANMADIM"
Zengin'in açıklaması geçmişteki sözlerini hatırlattı.
Geçmişte katıldığı bir televizyon programında, avukatlık ruhsatını almak için başını açmak zorunda kaldığını anlatmıştı. O programda Zengin, "Avukatlık yaptıktan sonra araya bir zaman dilimi girdi, başka işlerle uğraştım. Bir gün geldi artık mesleğimi icra etme kararımı verdiğimde, avukatlık ruhsatnamesi almam gerekiyordu. Bu ruhsatnameyi almak için de başınız açık şekilde emin etmeniz gerekiyordu. Bu mesleği hakkıyla icra etmeniz için yemin etmeniz gerekiyor. Yıllardır başımı örtüyorum, bir gün hayatımda 20 dakika başımı açtım. Bu yemin ettiğim, ruhsat aldığım gündü. Hiç bu kadar üzüldüğümü, aşağılandığımı, kırıldığımı açıkçası hatırlamıyorum" diye belirtmişti.
Zamanında başını açmanın kendisini üzdüğünü anlatan Zengin, yıllar sonra başka kadınların iç çamaşırlarını çıkarmak zorunda bırakılmasına karşı sesini yükseltmemesi dikkat çekti.
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