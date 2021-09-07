Türkiye'de de görüldü: Mu varyantı nedir?

07 Eylül 2021 Salı, 11:24

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ederken, insan sağlını daha da tehlikeye sokabilecek varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü'nün yakından takip ettiklerini duyurduğu Mu varyantı, Türkiye'de de görüldü.

TÜRKİYE'DE 2 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide 'Mu' varyantı görüldüğünü duyurdu. Koca, koronavirüsün ilk kez Kolombiya'da tespit edilen 'Mu' varyantına ilişkin, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz çünkü şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz 2 vaka dışında olmadı 'Mu' ile ilgili. Dolayısıyla ağırlıklı Delta ve Delta Plus şeklinde ve yüzde 90'ı geçen oranda söz konusu" dedi.

Peki, başlıca özelliği 'aşılara daha dayanıklı hale gelebilme ihtimali' olarak gösterilen Mu varyantı nedir?

MU VARYANTI NEDİR?

İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa'da da görülen Mu varyantı yeni tehlike olarak yakından takip ediliyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, haftalık bilgilendirme mektubunda, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bilgileri ve verileri kamuoyu ile paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, “aşıya dayanıklı” hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

"AŞILARA DAYANIKLI OLABİLİR"

İlk olarak Kolombiya’da tespit edilen ve Güney Amerika ve Avrupa’da da kayıtlara geçen varyant ile ilgili olarak, “Bu varyantın geçirdiği mutasyonlar virüsün aşılara daha dayanıklı hale getirebilir. Fakat Beta varyantında da olduğu gibi bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor” açıklaması yapıldı.

VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirilirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurgulandı.

DSÖ’NÜN RADARINDAKİ 5’İNCİ VARYANT

DSÖ’nün bilgi notunda, “İlk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika’da ve Avrupa’da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador’da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika’daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik gösteriyor.

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabiliyor.

UZAK DOĞU'YA DA SIÇRADI

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Genel Direktörü Wakita Takaji, söz konusu varyanta yönelik daha fazla bilgi toplanması gerektiğini söyledi.

Delta ise Japonya'da hakim Covid-19 varyantı olmaya devam ediyor.