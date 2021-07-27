Türkiye'de geçen yıl 68 bin 120 kitap yayımlandı

27 Temmuz 2021 Salı, 14:46

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından geçen yıla ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri açıklandı.

Buna göre, gazete ve dergi sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların yüzde 54,4'ü dergilerden oluştu.

Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 20,9 azaldı. Ülkede 2020'de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olarak hesaplandı, bunun yüzde 94,8'ini gazeteler oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i yaygın (ulusal), yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 69,1'i ulusal, yüzde 27,7'si yerel, yüzde 3,3'ü bölgesel yayın gerçekleştirdi.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4'ünü ulusal, yüzde 16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlananlar, dergilerin toplam tirajının ise yüzde 85,6'sını ulusal, yüzde 13'ünü yerel ve yüzde 1,4'ünü bölgesel yayımlananlar oluşturdu.

DERGİLERİN YÜZDE 21,8'İ AYLIK YAYIMLANDI

Gazetelerin yüzde 28,9'u haftalık, yüzde 28,7'si haftada iki-altı gün arası, yüzde 18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,8'i aylık, yüzde 20,7'si üç aylık, yüzde 16,3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6'sını günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 61,1'ini aylık, yüzde 10'unu haftalık, yüzde 9,2'sini üç aylık, yüzde 8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Yayınlanan gazetelerin yüzde 89,9'u siyasi, haber, güncel, yüzde 1,8'i sektörel, mesleki, yüzde 1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,9'u sektörel, mesleki, yüzde 15,1'i akademik, yüzde 7,4'ü eğitim, sınav içerikli yayımlandı.

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 lira oldu.

YAYIMLANAN MATERYALLERİN YÜZDE 28,2'Sİ EĞİTİM KONULU

Yayımlanan materyallerin sayısı 2020'de, 2019'a göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

Yayınlar konularına göre incelendiğinde, materyallerin yüzde 28,2'si eğitim, yüzde 20'si yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,2'si akademik, yüzde 14,3'ü yetişkin kültür, yüzde 13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5'i ise inanç konulu yayımlandı.

Satılan kitap bandrolü sayısı geçen sene 2019'a göre yüzde 2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 oldu.

