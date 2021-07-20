Prens Harry'den 20 milyon dolarlık kitap anlaşması

20 Temmuz 2021 Salı, 13:51

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle, Mart 2020'de kraliyetteki görevlerinden ayrılmış, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı.

İkinci bebeklerini bekleyen çift,kraliyetteki son resmi görevlerinden tam 1 yıl sonra, 7 Mart 2021'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştirmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Sussex Dükü ve Düşesi ilk olarak 2. bebeklerinin kız olacağını müjdelerken, ilk bebekleri doğmadan önce sarayda yaşadıkları sorunları anlatmış ve Meghan'ın hamileliği sırasında bebeğinin cildinin 'ne kadar koyu' olabileceğine ilişkin sarayda 'endişeler' olduğunu bu nedenle de bebeklerine unvan verilmediğini söylemişti.

Çiftin ikinci çocukları Lilibet 'Lili' Diana Moundbatten-Windsor ise, 4 Haziran'da ABD'nin California eyaletinde dünyaya gelmişti.

'DOĞDUĞU DEĞİL, DÖNÜŞTÜĞÜ ADAM OLARAK YAZACAK'

Guardian’ın haberine göre ailesiyle arası gergin olan ve ABD'ye yeni bir yaşam kuran Prens Harry’nin anılarını aktaracağı kitap anlaşmasını kabul ettiği açıklandı.

Prens Harry, 'Doğduğu prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak' anılarını kaleme alacağını belirtti.

Prens Harry, hikayesini anlatırken kitapta inişler, çıkışlar, hatalar ve alınan derslerinin yer alacağını ifade etti.

Kitaba ilişkin kraliyetten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Prens Harry'nin kitabının önümüzdeki yıl çıkması beklenirken kitap anlaşmasından 20 milyon dolara yakın para aldığı belirtiliyor.