Gürsel Tekin: Gençlerin umutları günden güne yok oluyor

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 16:25

CHP'li Tekin, bugün açıklanan TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasının sonuçlarını yazılı açıklama ile değerlendirdi. Tekin, "Mutluyum diyen gençlerin sayısında ciddi oranda azalma var. Pandemi süreciyle iyice sarpa saran ekonomi ve iç-dış politika, gençlerin Türkiye’ye dair umutlarını günden güne yok ediyor. Gençler, Covid-19 salgın hastalığının yanı sıra, AKP iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıya” dedi.

“GENÇLERİMİZİN İŞSİZLİĞİ BU ÜLKENİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNUDUR”

TÜİK araştırmasına göre, gençlerin sadece yüzde 47,2'sinin mutlu olduğunu ifade ettiğini belirten Gürsel Tekin, “Bu oran, 2019'da yüzde 56,7'ydi. Genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken 2020 yılında yüzde 29,2'ye düştü. Dikkat çeken bir başka veri ise genç işsizliği oldu; ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 28,3'te kaldı. Bu korkunç bir tablo. Asıl felaket bu. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka sorunudur” dedi.

GENÇLERİN YÜZDE 50’Sİ EKONOMİK OLARAK AİLESİNE MUHTAÇ

Türkiye’de genç nüfusun yüzde 50’sinin ailesine muhtaç olarak yaşadığını vurgulayan CHP'li Tekin’in açıklaması şöyle:

“Salgının da etkisiyle kendisini günlük yaşamda tüm ağırlığıyla hissettiren ekonomik kriz, 19 Mayıs’ı, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olmaktan çıkarmıştır. Gençlik İŞKUR önünde iş bulmak ya da işsizlik maaşına başvurmak için kuyrukta. Geleceğe güvenle bakamayan, çaresizce iş aramaktan bunalan gençlik nasıl bayram kutlayacak?

Gençlerin yüzde 52.8’i mutsuz olan bir ülkeyiz. İnsan hayatının en üretken, en etkili ve başarılı olacağı zamanları mutsuz ve umutsuz bir şekilde geçirmek durumunda kalıyorlar. Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz, ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine ana muhalefet partisiyle uğraşmaya devam ediyor.

“DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK”

Önümüzdeki manzara son derece karanlık. Gidişat da öyle gösteriyor ki durum bundan sonra daha da kötüleşecek. Ülkedeki asıl beka sorunu işsiz gençlerdir. Bu durum toplumum kanayan bir yarası olmaya, can yakıcı olmaya devam edecek. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en yüksek genç işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Asıl felaket bu. İktidarın konuşulmasını istemediği, dikkatleri başka yerlere çekmek için çabaladığı gerçeklerden birisi budur.”